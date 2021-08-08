شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل (8) حالات إصابة مؤكدة، في عدن وشبوة وتعز، إضافة إلى (20) حالة شفاء في عدن وتعز وحضرموت ومأرب.

وتابعت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل حالتي وفاة في محافظة مأرب ولحج.

وقالت إنه تم إجراء (2338) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7165) منها (1386) وفاة و(4342) تعافي