101 ضحية بسبب الألغام والذخائر غير المتفجرة خلال نصف عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال المركز اليمني للألغام إنه وثق 101 ضحية بسبب ‫الألغام التي زرعها الحوثيون والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري.



‏وفي التفاصيل، سقط 44 قتيلا مدنيا بينهم 11 طفلا و 7 نساء وخبير في نزع الألغام.

‏كما جرح 57 مدنيا اخرين بينهم 17 طفلا و 4 نساء وعامل في نزع الألغام.

وحسب تقرير جديد للمركز، نفق 110 من الماشية، وتضررت 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير أو الضرر.

ولفت التقرير إلى أن معظم هؤلاء الضحايا والخسائر، كانت في المديريات الساحلية جنوب محافظة ‫الحديدة، وغربي محافظة ‫تعز، وفي مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف