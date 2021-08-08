انقطاع الانترنت عن عدة محافظات شرقية جراء انقطاع كابل الألياف الضوئية

المنامة - ياسر ابراهيم - انقطعت خدمة الانترنت عن عدة محافظات شرقية، الأحد، إثر انقطاع كابل الألياف الضوئية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



وقال سكان محليون، إن خدمة الانترنت انقطعت عن محافظات مأرب والجوف ووادي حضرموت، جراء انقطاع كابل الألياف الضوئية، بين منطقتي ساه والعليب بحضرموت.



وبحسب المصادر فإن الفرق الفنية نزلت لمكان العطل وتعمل على إصلاحه.



وتعاني عدة محافظات شرقية من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات، وسط مطالبات شعبية للحكومة بتحرير مؤسسة الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي.



ومساء أمس نظم ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة الكترونية لمطالبة الحكومة الشرعية بتحرير الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي التي تتحكم بها وتُدرعلى خزائنها مئات المليارات التي توجهها للحرب على اليمنيين.



ويؤكد مختصون أن تحكم مليشيا الحوثي بخدمة الاتصالات والانترنت وعجز الحكومة الشرعية عن وضع حل لذلك يضاعف من معاناة المواطنين ويهدد أعمال الكثير من الذين يعتمدون بشكل كلي في أعمالهم على خدمة الانترنت.



