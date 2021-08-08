وقفة احتجاجية في جامعة صنعاء للمطالبة بالكشف عن قتلة الدكتور "نعيم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

نفذ العشرات من الأكاديميين في جامعة صنعاء، ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن قتلة أستاذ العمارة في كلية الهندسة، الدكتور "محمد نعيم"، ومن يقف وراء الجريمة.



ودعا المحتجون في التظاهرة التي نظمت في كلية الهندسة "إلى سرعة الإجراءات والقبض على جميع القتلة وإظهار من وراء الجريمة لان هذه الجريمة اغتيال للوطن وللعلم".

وكانت الكلية قد شهدت أمس السبت، وقفة احتجاجية لطلاب وطالبات للمطالبة بسرعة تقديم القتلة الى محاكمه مستعجلة.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الأكاديمي "نعيم" مساء الأربعاء، أثناء صعوده على متن سيارته في شارع عام وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ العام 2014