شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية تعلن غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غد الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021، اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1443هـ.



ولفتت الوزارة في إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.