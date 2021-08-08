نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل محمد سالم والعميد حسين السنيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى طلال ومصطفى الحاج وإخوانهما وذلك بوفاة والدهما المناضل محمد الحاج سالم بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، وكفاءته العملية والإدارية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها والتي كان آخرها مديراً لدائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، منوهاً بإسهامات الفقيد الثقافية والأدبية وأدواره الاجتماعية.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد حسين ثابت السنيدي، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومكانته العسكرية..معبراً عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.