في تعنت جديد...الحوثيون يرفضون الاجتماع مع المبعوث الأممي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

قال محمد عبد السلام كبير مفاوضي ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الأحد، إنه لا جدوى من إجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد الخاص لليمن، قبل تحقيق مطالب الميليشيا. وجاء تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبيرغ مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة لليمن الجمعة بينما تبذل الأمم المتحدة والولايات المتحدة قصارى الجهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقال عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين على تويتر تعليقا على تعيين غروندبيرغ: "لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية". وعندما اتصلت به رويترز، قال عبد السلام في رسالة نصية: "لا نرى أي جدوى من ذلك فالمبعوث ليس بيده شيء حتى نلتقيه" كما لم يحدث أي تقدم بعد زيارة المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ للرياض في الشهر الماضي.

