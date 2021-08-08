وزير الاعلام ومحافظ حضرموت يطلعان على سير العمل في قناة حضرموت والمسرح الوطني بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، ومعه محافظ حضرموت قائد المنقطة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالم البحسني، على سير العمل في قناة حضرموت الرسمية بمدينة المكلا.



وطاف الوزير الارياني والمحافظ البحسني، بأقسام القناة والاستديوهات، واطلعا عن قرب على سير العمل واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعة الدور الذي تقوم به القناة في خدمة الوطن.

وعبر الارياني، عن تقديره للجهود المخلصة التي جعلت من القناة رغم حداثة إطلاقها صاحبة حضور وتأثير وقبول جماهيري سواء في إطار المحافظة أو في اليمن بشكل عام، ولدى اليمنيين خارج الوطن.

كما ترأس الوزير الارياني والمحافظ البحسني، اجتماعاً بإدارة وكادر القناة من رؤساء أقسام وموظفين، حيث نقل وزير الاعلام والثقافة والسياحة، تحيات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمنتسبي قناة حضرموت، ومن خلالهم إلى ابناء المحافظة خاصة وكل ابناء اليمن بشكلٍ عام..مشيداً بجهود محافظ حضرموت الداعم للمؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية..موجهاًُ الشكر لإدارة القناة على جهودهم الملموسة والواضحة..منوهاً بالروح الوطنية لكافة أبناء حضرموت وتمسكهم بخيار الدولة الاتحادية والذي سينعكس ايجابياً على المحافظة وأبناؤها.

وعبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة، عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الوزارة ومؤسساتها المختلفة من جهة، والسلطة المحلية لمحافظة حضرموت من جهة أخرى، والذي انعكس في مستوى ما تقدمه هذه المؤسسات من أعمال تسهم بشكل فاعل في رفع الوعي الوطني والتنوير في المجتمع..مثمناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو المؤسسات التابعة للوزارة، وما يقدمونه من أعمال تسهم في تعزيز مداميك المشروع الوطني ومحاربة المشاريع الصغيرة، والتصدي للارهاب، وتعزيز الوعي والسلم الاجتماعي.

وقال الوزير الارياني "حضرموت مدينة للسلام فحافظوا على مدينتكم وتمسكوا بالدولة والامن والاستقرار"..موجهاً الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.

ووعد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، كادر القناة بالترتيب لعقد دورات تدريبية خارجية، لتأهيلهم واكسابهم المزيد من المهارات في مختلف المجالات الإعلامية بما يسهم في تطوير الأداء..معبراً عن تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لما يقدمونه من دعم متواصل في كافة المجالات، ومنها ما يقوم به مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية و البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

من جهته ثمن محافظ حضرموت، دور وزارة الاعلام والثقافة والسياحة واهتمامها بالمؤسسات الاعلامية والثقافية والسياحية بالمحافظة لما تمثله من قيم إنسانية ووطنية مشرفة، تعكس الصورة المشرقة للمحافظة بشكل خاص واليمن بشكل عام..منوهاً بالاثر الطيب الذي تركته هذه الزيارة التي يقوم بها الوزير الارياني في أوساط ابناء حضرموت وكذا بالافاق الواسعة التي خلقتها الزيارة للتعاون بين السلطة المحلية والوزارة بما يسهم في تطوير المؤسسات الاعلامية والثقافية والسياحية في المحافظة.

وأشار المحافظ البحسني، إلى ما تحظى به المحافظة من رعاية واهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، واهتمام الحكومة بمختلف القطاعات الخدمية والإنمائية..مشيداً بأداء منتسبي وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بالمحافظة.

وخلال الزيارة، قام الوزير الارياني والمحافظ البحسني بزيارة المسرح الوطني الذي يقع ضمن مبنى قناة حضرموت، والذي يحتضن الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية ويستوعب العديد من الانشطة المسابقاتية والجماهيرية التي تقدم مادة تلفزيونية ضمن برامج تلفزيون حضرموت..مؤكدين على الأهمية التي يضطلع بها المسرح في تعزيز الثقافة الوطنية وبناء جيل متمسك ومحصن بقيمه الإنسانية والوطنية من أن تجرفها الأفكار المتطرفة.