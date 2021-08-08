إقرار خطة عمل لجنة تقييم عمل المرافق الصحية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل محافظة شبوة رئيس اللجنة الدكتور عبدالقوي لمروق، الإطار العام لخطة عمل اللجنة ونزولاتها الميدانية إلى كافة المرافق الصحية بمديريات شبوة.



وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور سعيد بافاضل، مخرجات ورشة العمل الخاصة بالمستشفيات، التي نظمها مكتب الصحة مؤخرا، وأكدت اللجنة، أهمية الاستفادة من مخرجات الورشة البالغة 19 مخرجا عمليا، في المساهمة بمعالجة بعض الإشكاليات الفنية والإدارية والمالية التي تواجهها المستشفيات المحورية والريفية والمراكز والوحدات الصحية.

كما شددت اللجنة، على ضرورة الاستعانة بتلك المخرجات خصوصا فيما يتعلق بإعادة توزيع الكادر الصحي في تلك المرافق، وتطبيق آلية الاستقطاع على الغائبين منهم، وعمل خفض وإضافة للأطباء المنقطعين عن أعمالهم، وتفعيل نظام الإحصاء والمعلومات، والدورة المحاسبية فيها وكيفية إعداد لائحة الحوافز والتقارير الشهرية.

ونوه الدكتور لمروق، بأهمية خطة ومهام اللجنة بالمساهمة في تفعيل الأنشطة الخدمية بالمرافق الصحية، والتغلب على الصعوبات .. موجها عضو اللجنة محمد علوي بالنزول إلى مستشفى عتق، والشروع في دراسة أوضاعها المالية وتقييمها ورفع تقرير بشأنها للاجتماع القادم للجنة.