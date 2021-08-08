وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين تنعيان الصحفي محمد الحاج سالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين، الصحفي محمد الحاج سالم الشحيري، الذي وافاه الاجل ، اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي.



وقالت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين في بيان النعي "برحيل الفقيد محمد الحاج سالم خسر الوسط الإعلامي والوطن أحد أبرز الكوادر الوطنية المخلصة بعد حياة حافلة بالنضال والايثار والعطاء، وكان له إسهامات ثقافية وإبداعية طوال مشوار حياته".

ونوهتا بتمتع الفقيد بالكفاءة القيادية والعملية في مختلف المواقع التي شغلها وكان آخرها مديرا عاما للدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية، إضافة إلى ما حظي به من مكانة وطنية واجتماعية، واحترام وتقدير كل زملائه ومن عرفوه خلال مسيرته العملية الطويلة.

وتقدمت الوزارة والنقابة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأولاده وكافة آل الشحيري بهذا المصاب الأليم .. سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد محمد الحاج سالم قد شغل منصب رئيس الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية حتى وفاته، كما تقلد عددا من المناصب القيادية خلال مسيرته العملية حيث كان مستشارا لمحافظ محافظة أبين سابقا ومديرا عاما لمكتب الإعلام في أبين، كما عمل عين أيضا في عدد من المناصب الإعلامية والقيادية بعدد من الصحف الحزبية والأهلية.