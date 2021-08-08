شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يستقبل لجنة من وزارة الدفاع للتخلص من بعض المواد المحتجزة في المنافذ وكيفية التعامل معها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بمكتبه اليوم، لجنة مكلفة من وزارة الدفاع بالنزول إلى المنافذ البرية والبحرية بالمحافظة للتخلص من بعض المواد المحتجزة والخطرة وكيفية إتلافها او إمكانية الاستفادة منها.



وأكد المحافظ بن ياسر على دعمه للجنة بما يساعدها في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب وبما يساهم في حماية بلدنا من خطر هذه المواد الضارة والمدمرة.

بدوره نقل رئيس اللجنة العميد الركن عبدالعليم حسان تحيات - وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز - إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، موضحا بأن مهمة اللجنة هو النزول إلى المنافذ البرية والبحرية بالمحافظة والجلوس مع المختصين وتوضيح خطورة المواد الخام التي يمكن استخدامها عسكريا ومن المواد التي تستخدم مدنيا وعسكريا حتى لا تصل إلى مليشيات الحوثي ليستغلها عسكرياً.