حرب الحوثيين تجبر عشرات الأسر على مهاجرة مناطقهم في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة حماية للتوجه المدني إن الحوثيين خلال الأسبوعين الماضيين هجروا قسريا 67 أسرة من منطقة بقثة وقرية مظراه جنوب مأرب.



ولفتت المنظمة، في تغريدات على منصة تويتر، إلى أن الحوثيين يفرضون حصارا على بقية المناطق باستحداث نقاط تفتيش ويشرعون في زراعة المنطقة بالألغام.

ولا تزال مليشيا الحوثي تسيطر على مناطق في أطراف مديرية رحبة باتجاه مديرية جبل مراد وتواصل شن هجمات لاستعادة المديرية التي خسرتها في وقت سابق من يوليو الماضي، ولكن دون جدوى.

وأضافت المنظمة، إن الحوثيين مستمرون في القصف المدفعي والصاروخي على قرية مظراة للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدة إصابة امرأة، الجمعة، فيما أصيب طفل (11 عاما) الأسبوع الأول.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي بعد تفجير المليشيا منزلين وهدم منازل أخرى في المنطقة بالقصف المدفعي وقذائف الهاون