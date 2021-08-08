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شحن أول دفعة من النفط الخام لمحطة كهرباء فخامة الرئيس في عدن

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب وزير النفط والمعادن، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، الدكتور، سعيد الشماسي، انه تم اليوم شحن الدفعة الأولى من النفط الخام الخاص بمحطة كهرباء فخامة الرئيس في العاصمة عدن،تنفيذا لقرار معالي الأستاذ عبدالسلام باعبود وزير النفط والمعادن رقم 6 لسنة 2021 والذي نص على تشكيل لجنة برئاسته من أجل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمطلوبة لإستكمال شحن ونقل كميات النفط الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى خزانات محطة فخامة الرئيس في مصافي عدن .

واوضح الشماسي في تصريح صحفي، أن هذه الدفعة البالغة 23365 برميل نفط خام )  تم شحنها بالباخرة لؤلؤة كريتر التابعة للشركة من ميناء النشيمة لتصدير النفط في شبوة بإتجاه ميناء الزيت في عدن .. مشيراً إلى أن هذه الدفعة ستتبعها دفعه أخرى التي تمثل الكمية المحدده للمرحلة التجريبية لكهرباء فخامة الرئيس.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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