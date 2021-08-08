الخدمة المدنية تعلن غداً الاثنين إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم غد الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1443هـ.



وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.



سبأ نت

