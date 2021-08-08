الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل العميد حسين السنيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد حسين ثابت السنيدي.



واشارالرئيس في برقيته التي بعثها الى اولاد وذوي الفقيد، الى المكانة القيادية والعسكرية للفقيد المناضل العميد حسين السنيدي، ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.