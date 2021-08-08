اتلاف مواد غذائية مخالفة بميناء المنطقة الحرة في عدن

وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجوة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة اتلفت 2086 كرتون كيك جوز الهند، و194كيس أرز هندي طويل الحبة، اضافة الى كميات من منتج سكر أبيض.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مواد غذائية واستهلاكية لمخالفتها المواصفات اليمنية المعتمدة.

محمد يوسف

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