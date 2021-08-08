بدء أعمال الورشة التدريبية الثالثة لتمكين النساء الشرطيات بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

بدأت صباح اليوم أعمال الورشة التدريبية الثالثة للنساء الشرطيات بمحافظة حضرموت، الذي ينفذه اتحاد نساء اليمن بمحافظة حضرموت ضمن مشروع تعزيز الحماية من كوفيد - 19، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وجمهورية كوريا.



ناقش اليوم التدريبي الأول الذي حاضر فيه عميد كلية التعليم المفتوح بجامعة حضرموت والمدرب في مجال الشرطة المجتمعية الدكتور محمد بن جمعان، تناول خلاله دور الشرطة النسائية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

وعرج الدكتور "بن جمعان" على دور وحقوق وواجبات الشرطة النسائية، ومفهوم الشرطة المجتمعية وآلية عملها، وأهمية الشراكة بين المجتمع المدني والأجهزة الأمنية، مستعرضًا التجارب العالمية والعربية لمفهوم الشراكة المجتمعية، وقياسه على مستوى الأمم المتحدة.

وتستهدف الورشة الثالثة لتمكين النساء الشرطيات الكوادر الأمنية لشرطيات أمن مدينة المكلا، حيث تأتي الورشة في نسختها الثالثة لتمكين النساء من أجل عدالة النوع الاجتماعي والأمن الصحي في عدن والمكلا.

حضر التدشين الأستاذة سلمى الكثيري رئيسة اتحاد نساء اليمن بمحافظة حضرموت وممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP الأستاذة أيمان محمد ومدير إدارة التدريب والتأهيل بإدارة الأمن الملازم شوقي عمرون ورئيسة لجنة الرقابة والتفتيش بالاتحاد الأستاذة أنيسة عبد الشيخ ومدير إدارة حماية الأسرة بإدارة الأمن الأستاذة حكمة الشعيبي ومسؤول الاتصال والتنسيق بالمشروع الأستاذة أرينا باشراوي والمنسق الميداني للمشروع الأستاذ عمر جابر