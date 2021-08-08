شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء تشاوري في سيئون يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اللقاء التشاوري الذي عقد، اليوم، في مدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021- 2022م.



واكد الوكيل الكثيري، دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم باعتباره من أهم القطاعات الأساسية للتنمية في المجتمع..مشدداً على ضرورة تحمّل المسؤولية وتوحيد الجهود من اجل إنجاح العام الدراسي الجديد..مشيراً إلى ان مشاريع القطاع التعليمي التي بلغت تكلفتها 12 مليون دولار، ساهمت في توفير بيئة تعليمية مناسبة.

من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، ان عدد المدارس في وادي حضرموت، 412 مدرسة ، منها 54 ثانوية وتضم 150 ألف طالباً وطالبة.