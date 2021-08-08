تنظيم دورتين في الرقابة المالية والمتابعة والتقييم والاتيكيت المهني بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورتين تدريبيتين في الرقابة المالية والمتابعة والتقييم والاتيكيت المهني.



وفي الدورة الاولى، يتلقى نحو 20 مشاركاً ومشاركة من مدراء ادارات الشؤون المالية والادارية بدواوين المديريات ورؤساء الوحدات الحسابية وأقسام المراجعة بالمكاتب المالية والمستشفيات بمديريات سيئون وشبام والمديريات الشرقية بوادي حضرموت والصحراء على مدى 5 أيام، معارف ومفاهيم ومعلومات عن الرقابة المالية والإجراءات المالية والقوانين المحاسبية.

فيما تهدف الدورة الثانية، الى اكساب 20 مشاركاً ومشاركة من مدراء العلاقات والمراسيم ومدراء مكاتب مدراء العموم بوادي حضرموت والصحراء، على مدى 4 أيام، معارف ومفاهيم حول أساسيات فن الاتيكيت المهني واكتساب المهارات في ممارسة وتطبيق قواعد الاتيكيت المهني.

وفي افتتاح الدورتين أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، حرص السلطة المحلية في الرفع من قدرات الموظفين وتطوير أدائهم عبر التدريب بما يمكنهم من أداء مهامهم بمهنية عالية.

بدوره أشار مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب المهندس عمر باشدادة، الى الأهمية التي تكتسبها الدورتين في توعية المشاركين ورفع قدراتهم ومهاراتهم.