بدء فعاليات الدورة التدريبية الثانية في مجال الحقوق والصحة الانجابية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الثانية في مجال الحقوق والصحة الانجابية التي تنظمها مؤسسة يمان للتنمية الصحية بالشراكة مع المعهد الملكي الهولندي للدراسات الاستوائية (kit).



وتهدف الدورة على مدى ثمانية ايام، اكساب 30 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني ومنسقي الصحة الانجابية بعموم محافظات الجمهورية، عدداً من المعارف والمهارات حول اللبنات الأساسية لبناء النظام الصحي والتمكين والوصول للصحة الانجابية والحقوق في اليمن( Easy).

وفي الدورة، اكد كلاً من وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، و رئيس مؤسسة يمان للتنمية الصحية الدكتور محمد الحامد، على أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمهارات التي تساعدهم في البناء السليم للنظام الصحي لاسيما الانظمة المعززة لخدمات الصحة الانجابية.