إستكمال تسليم موقع مشروعي الأبراج الناقلة والمحطات التحويلية جهة منطقة حقل خرير ببترومسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أستكملت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، تسليم الجهتين المنفذتين لمشروعي أبراج نقل الطاقة 132 كيلو فولت أمبير بطول 27 كيلو متر، وتوريد وتركيب المحطات التحويلية بقدرة 280 ميجا فولت أمبير، موقعي المشروع من جهة حقل خرير بقطاع 10 بترومسيلة.



وحث الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، الجهتين المنفذة للمشروع على بذل الجهد الكبير في إنجاز المشروعين وفق وتيره مستمرة ووفق المواصفات من قبل الشركة الإستشارية واللجنة الفنية بالمشروع، لتسليم المشروع جاهز في موعده المحدد.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد أن العمل على إنشاء الأبراج الناقلة ذات الجهد العالي 132 كيلو فولت ستسهم بصورة فعاله في التغلب على حالات الفصل الفجائي الذي تتعرض لها المنظومة خاصة أثناء العواصف والأمطار وتقلبات الظروف المناخية التي تحدث بالهضبة والوادي، كون الأبراج ذات متانة عالية ومقاومة بصورة فعاله.

بدوره أعرب مدير المشروع من قبل الشركة الإستشارية (CCG) المهندس حسن، عن الإستعداد التام كجهة إستشارية في تقديم كافة الإستشارات الفنية التي تختص في إنشاء وتركيب الأبراج والمحطات التحويلية وفق معايير الجودة والمواصفات العالية.