هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع تعقد اجتماعًا لها برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع ، اليوم ، في المكلا ، اجتماعًا برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، رئيس المؤتمر .



وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري والنائب الثاني لرئيس المؤتمر المهندس أبوبكر أحمد السري رحب الشيخ بن حبريش بأعضاء هيئة رئاسة المؤتمر مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف عصيبة وأوضاع صعبة تواجه الحياة المعيشية لعامة المواطنين ، وتنتظر الموقف المناسب للتعامل معها بما يخدم مصلحة حضرموت وأهلها وغاياتهم المشروعة، مؤكدًا على أهمية ملامسة قضايا وهموم المجتمع وأن تتوجه كل الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين الحياتية والمعيشية .

وناقشت هيئة رئاسة المؤتمر باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والانعكاسات الخطيرة لانهيار العملة الوطنية وتراجعها غير المسبوق أمام العملات الأجنبية، مشددة على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عملية وتدابير واقعية لمعالجة ذلك، وإعطاء الأحوال المعيشية للناس الأولوية القصوى، بالإضافة إلى اضطلاع السلطة المحلية في حضرموت بمسؤولياتها كاملة في هذا الجانب وإتخاذها قرارات شجاعة وخطوات مدروسة تحد من التأثير الاقتصادي والمعيشي الذي أصبح واضحا على مواطنينا، ومنها إعادة البطاقة التموينية وغيرها من الحلول القابلة للتنفيذ، وكلفت الأخوة الأستاذ محمد عبدالله الحامد، والدكتور صالح عوض عرم، والشيخ خالد محسن العامري، والأستاذ علي عبدالله الكثيري والقاضي أكرم نصيب العامري بإعداد مصفوفة من الرؤى والمقترحات ليتم تقديمها لمحافظ حضرموت بهذا الشأن ، بالإضافة إلى الاستناد إلى الخبراء والمختصين لوضع مصفوفة ورؤية شاملة للإنقاذ الاقتصادي يقدمها مؤتمر حضرموت الجامع مساهمة منه في الحلول لهذه الأزمات المتفاقمة التي تمس معيشة واستقرار المواطنين.

وشدد المجتمعون على ضرورة اتباع الشفافية في برامج وتدخلات المنظمات الدولية والأطراف العاملة معها في حضرموت من جمعيات وجهات، ومراقبة أنشطتها في المجال الإنساني والاغاثي بما يسهم في تنفيذ مشاريع ذات جدوى وتلبي الاحتياج الفعلي ..

وصادقت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع على قرار سحب واسقاط العضوية على ثلاثة من أعضاء هيئته العليا، نظير ارتكابهم مخلفات للنظام الأساسي وتجاوز لوثيقة شرف المكونات المجتمعية الحضرمية، وإحالة ذلك للهيئة العليا للموافقة واستبدالهم بأشخاص من ذات المعايير المجتمعية لاختيار عضويتهم.. وكلفت الأمانة العامة بحصر ووضع المقترحات بشأن استبدال المتوفين من أعضاء الهيئة العليا، وكذا المنقطعين على أن يقدم في تقرير لإجتماع هيئة الرئاسة القادم.

واستعمت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع إلى تقرير من القائم بأعمال الأمين العام، القاضي أكرم العامري حول سير استكمال الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في المديريات منوهة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تنظيمية تعزز وتوسع من نشاط المؤتمر على مستوى المديريات.

وكلف الاجتماع الأمانة العامة للنظر في استكمال تشكيل الهيئات التنفيذية للمؤتمر في بقية مديريات ساحل حضرموت بإشراف النائب الأول لرئيس المؤتمر.

كما وقفت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع أمام جُملة من المواضيع ذات الصلة بعمل بعض هيئات المؤتمر، وأقرت توصيات اللقاء التشاوري لرؤساء دوائر الأمانة العامة، وترفيع الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ إلى عضوية الهيئة العليا للمؤتمر وتعيينه أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الساحل والهضبة، والمحامي حسين عبدالرحمن غداف سكرتيرًا لهيئة رئاسة المؤتمر، كما ناقشت عددًا من القضايا الإدارية والتنظيمية ، واتخذت ما يلزم بشأنها