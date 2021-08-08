شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤتمر حضرموت الجامع يرحب بتعيين الأمم المتحدة «هانس جراندبرج» مبعوثًا خاصًا لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مؤتمر حضرموت الجامع ، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد «هانس غراندبرغ» مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن.



وقال الناطق الرسمي لمؤتمر حضرموت الجامع صلاح بوعابس في تصريح له «تلقى مؤتمر حضرموت الجامع ، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد "هانس غراندبرغ" مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن خلفًا للسيد "مارتن غريفيت" ، وإذ يرحب مؤتمر حضرموت الجامع بالمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، فإنه يتمنى له التوفيق في مهامه، وأن يواصل جهود المبعوث الأممي السابق في التواصل والحوار مع مختلف الأطراف دون استثناء ، والعمل على استئناف جاد للعملية السياسية، والتوصل إلى حل شامل لإنهاء معاناة وويلات الحرب وانعكاساتها المدمرة».