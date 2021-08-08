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مؤتمر حضرموت الجامع يرحب بتعيين الأمم المتحدة «هانس جراندبرج» مبعوثًا خاصًا لليمن

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مؤتمر حضرموت الجامع ، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد «هانس غراندبرغ» مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن.

وقال الناطق الرسمي لمؤتمر حضرموت الجامع صلاح بوعابس في تصريح له «تلقى مؤتمر حضرموت الجامع ، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد "هانس غراندبرغ" مبعوثًا خاصًا جديدًا لليمن خلفًا للسيد "مارتن غريفيت" ، وإذ يرحب مؤتمر حضرموت الجامع بالمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، فإنه يتمنى له التوفيق في مهامه، وأن يواصل جهود المبعوث الأممي السابق في التواصل والحوار مع مختلف الأطراف دون استثناء ، والعمل على استئناف جاد للعملية السياسية، والتوصل إلى حل شامل لإنهاء معاناة وويلات الحرب وانعكاساتها المدمرة».  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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