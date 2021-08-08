سيئون تزف 60 عريسا وعروسة في الزواج الجماعي الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

زفت مدينة ساه بمديرية سيئون، 60 عريسا وعروسة في الزواج الجماعي الثالث الذي ينظمه ويشرف عليه منتدى شباب البلاد التطوعي وبرعاية رجل الخير والإحسان الشيخ محمد عمر بلغارات الجابري.



حيث انطلقت أولى مراسيم الزواج الجماعي عصرا في,ساحة ثانوية الفقيد عوض باوزير، بأنغام الزوامل والرقصات الشعبية وسط حضور عدد من المقادمة والمشائخ والمناصب في المديرية وجمع غفير من المواطنين .

وتخلل فقرات المراسيم الذي استكملت بعد صلاة المغرب كلمة العرسان ألقاها العريس نواف سعيد النوب وقصيدة شعرية قدمها صلاح سالم باغوزة قبل أن تنطلق فعالية مراسيم عقد قرآن العرسان الذي شهدت توقف لحظات نتيجة لهطول الأمطار العزيزة.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية للزواج المهندس ياسر سعيد الكوز قد ألقى كلمة بارك فيها لجميع العرسان بهذه المناسبة الكبيرة، مشيدا فيها بدور كافة اللجان العاملة ومنتدى شباب البلاد التطوعي الجهة المنظمة والمشرفة على الزواج.

إلى ذلك قدم رئيس اللجنة التحضيرية خالص شكره وتقديره إلى فاعل الخير و قيادة السلطة المحلية بالمديرية وإدارة التربية والتعليم الذين ساهموا في نجاح الزواج الثالث.

واختتم مراسيم الزواج بتقديم وجبة العشاء لكافة الوافدين على الرغم من الظروف الحرجة التي سببتها الأمطار والرياح الشديدة في عدم القيام بكامل واجب الضيافة.