استئناف أعمال مهندسي النظافة بعد رفع الإضراب الشامل بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

استأنف مهندسو النظافة أعمالهم اليومية حسب الخطة المُعده من قبل مشروع النظافة بعد رفع الإضراب الشامل الذي أقره إتحاد نقابات عمال حضرموت الاسبوع الماضي.



وأوضحت قيادة الصندوق انها تعمل بمعية السلطة المحلية إلى تكثيف النشاط في قطاع النظافة عبر تعزيز برنامج عمل مشروع النظافة بمديرية المكلا خلال هذه الفترة لضمان سلامة المواطنين من خلال المبادرة برفع الضرر من مخلفات القمامة وغيرها عن المواطنين والعمل حسب الدوام الرسمي المعمول به في الفتره السابقه.

ودعت قيادة الصندوق المواطنين الى التخفيف من معاناة مهندسوا النظافة من خلال وضع المخلفات في مواقعها المحددة إلى جانب توعية بعض الفئات التي تصّعب سير أعمالهم ناهيك عن تشويه المنظر العام للمدن وذلك من خلال إستحداث مواقع جديدة ورميهم العشوائي للمخلفات على أزقة الطرق والشوارع .