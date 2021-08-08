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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لغم حوثي يتسبب في إصابة مواطنين اثنين بين الجوف ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021
الخليج 365 - متابعات
تسبب لغم أرضي حوثي بإصابة مواطنين اثنين في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب، يوم أمس السبت.
وقالت مصادر محلية، إن الانفجار أدى إلى إصابة كل من: سند علي شريم صويع المهشمي وعوض صالح عوض صويع المهشمي وإعطاب السيارة التي يستقلونها.
ووصف المصدر إصابة المواطنين -ينتميان لمهاشمة الجوف- بالبليغة، مشيرا إلى نقلهما لأحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
وتواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية زراعة الألغام في معظم الطرق والمناطق المأهولة بالسكان، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان