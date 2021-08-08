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لغم حوثي يتسبب في إصابة مواطنين اثنين بين الجوف ومأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تسبب لغم أرضي حوثي بإصابة مواطنين اثنين في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب، يوم أمس السبت.

 

 

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار أدى إلى إصابة كل من: سند علي شريم صويع المهشمي وعوض صالح عوض صويع المهشمي وإعطاب السيارة التي يستقلونها.

 

ووصف المصدر إصابة المواطنين -ينتميان لمهاشمة الجوف- بالبليغة، مشيرا إلى نقلهما لأحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

 

 

وتواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية زراعة الألغام في معظم الطرق والمناطق المأهولة بالسكان، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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