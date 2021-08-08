انتقالي تريم يعقد إجتماعه الدوري لشهر أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - تريم

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم م/ حضرموت اليوم، اجتماعها لشهر أغسطس.



وفي مستهل الاجتماع رحب الاخ " حسن حسين بن الشيخ ابوبكر " رئيس الهيئة التنفيذية بإنتقالي تريم بالحاضرين جميعاً، شاكراً حضورهم واستشعارهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكذا مناقشة انجاح فعالية دائرة المرأة والطفل بمركز باعلال بإنتقالي تريم بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في المديرية خاصة والجنوب عامة جراء تردي الخدمات .

وشدد " بن الشيخ ابوبكر "على أهمية تفعيل وتنشيط كافة الإدارات بالهيئة التنفيذية بالمديرية ، وبذل المزيد من الجهود.

وفي ختام الاجتماع أتيحت الفرصة لجميع الحاضرين بالنقاش عن جملة من المواضيع التي تهم عمل المجلس وتهم المديرية.