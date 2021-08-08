استمرار أزمة الغاز المنزلي في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن

أصبح الحصول على مادة الغاز المنزلي أمراً صعبا بالنسبة للمواطن الحضرمي لأسباب غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن؛ مما ادى إلى دخول محافظة حضرموت في أزمة حقيقية.



وأكد مواطنون إنهم لم يستطيعوا الحصول على اسطوانة الغاز؛ بسبب انعدامه في السوق.

واحتج المئات من المواطنين على عدم جدية السلطات المحلية في إيجاد حلول للخلاص من هذه الأزمة التي دخلت عامها الثاني.

ويطالب أبناء ساحل - للمرة الثانية - السلطات المحلية بتوفير الغاز وإيجاد حلول للأزمة للحد من المعاناة .. منددين بالتصعيد مالم يتم حل هذه المشكلة.