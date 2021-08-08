شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. سعر الدولار في السودان اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان، الأحد 8 أغسطس/آب 2021، في البنك المركزي بينما ارتفع بالسوق الموازية "السوداء".



وسجل متوسط سعر صرف الدولار لدى بنك السودان المركزي، الأحد، نحو 443.82 جنيه للشراء، و447.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته أمس.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 448 جنيها، مقابل 443 جنيها أمس السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشهد سعر الدولار تقاربا بين مستواه في البنوك والسوق السوداء، في مؤشر على قرب نجاح الجهود الحكومية في القضاء على السوق السوداء.

وتأمل الحكومة السودانية في القضاء نهائيا على السوق الموازية، وعودة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وعودة ارتفاع المعروض النقدي بالدولار الأمريكي.

ويُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

ووافق نادي باريس، في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.

وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى بنك السودان المركزي، إلى 521.99 جنيه للشراء، و525.91 جنيه للبيع.

كما هبطت العملة الأوروبية، مقابل الجنيه السوداني، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى 525 جنيها.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي، إلى 615.73 جنيه للشراء، و620.35 جنيه للبيع.

ونزل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية في السودان، إلى نحو 610 جنيها.

وهبط متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، إلى 118.34 جنيه للشراء، و119.23 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى السوق الموازية" السوداء"، إلى 118 جنيها.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 120.84 جنيه للشراء، و121.75 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي السوداني.

وارتفع متوسط سعر صرف العملة الإماراتية لدى السوق الموازية "السوداء" إلى 120 جنيها.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1468.15جنيه للشراء، و1479.16 جنيه للبيع.