عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرائم الحوثي.. قتل وتهجير وخوف في حيس بالحديدة

الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365

نفّذت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، السبت، حملة تهجير قسري للسكان من منازلهم في أطراف مديرية حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني.



وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قامت بتهجير المواطنين من مساكنهم في القرى الواقعة شرق وادي عرفان، واتخذت منها سكناً لعناصرها ومقرات لإدارة أعمالها الإرهابية ضد المدنيين في البلدات المجاورة.

في السياق، استهدفت الميليشيات الحوثية الطرقات العامة ومنازل المواطنين في منطقة بيت مغاري غرب حيس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 60 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

خروقات وانتهاكات

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها، إن الخروقات والانتهاكات الحوثية تنوعت بين تحليق طائرات الاستطلاع وعمليات القصف المدفعي والاستهداف بالأسلحة المتوسطة والقناصة، طالت الأعيان المدنية ومزارع المواطنين.

وأوضحت المصادر أن التصعيد الحوثي طال مناطق متفرقة جنوب الحديدة ومنها مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية وبلدة الفازة، إضافة إلى مناطق عدة من مديرية حيس.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، أصيب طفل في السادسة عشرة من عمره برصاص الميليشيات أثناء تواجده في الشارع العام بمدينة حيس، ونقل على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي الإسعافات الأولية.