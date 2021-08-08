عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر فادحة لميليشيا الحوثي جنوب مأرب

الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني مقتل عناصر حوثية بقصف مدفعي وجوي استهدف تحركاتهم في جبهات رحبة مراد جنوب محافظة مأرب.



واستهدفت مدفعية الجيش تحركات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأعلن المركز الإعلامي للجيش عن غارات جوية لطيران التحالف العربي ‏استهدفت تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا.

ونسفت إحدى الغارات الجوية عربة مدرعة تابعة لمليشيات الحوثي، ما أدى لتدميرها ومصرع طاقمها.

‏‎وتصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مساء الجمعة، لهجوم شنته المليشيات على مواقع الجيش في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ودكت ‏مدفعية الجيش والمقاومة الشعبية مواقع وتحركات المليشيات على امتداد جبهة رحبة، حيث أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.