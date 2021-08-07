تعز.. ترتيبات لإعادة افتتاح مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة

المنامة - ياسر ابراهيم - تجري "مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة" تجهيزاتها لإعادة افتتاح مقرها الرئيس في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، بعد ستة أعوام على إغلاقه.

وقال القائمون على المؤسسة لـ"يمن شباب نت"، إن "الأعمال تجري على قدم وساق لاستكمال تجهيزات المؤسسة استعدادًا لإعادة افتتاحها بعد ست سنوات من إغلاقها جراء الحرب".

وتجري حاليًا عملية ترميم الكتب المتضررة من الحرب، وحتى الآن لا يوجد موعد محدد لافتتاح المؤسسة لا سيما وأن هناك بعض أدوات المكتبة لم تصل بعد، وفق القائمون عليها.

وفي مطلع 2016، تعرضت المؤسسة للقصف بالأسلحة الثقيلة أثناء المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي ما تسبب بأضرار كبيرة في مبنى المؤسسة، فضلًا عن تعرضت مكتبتها للحرق ونُهبت كافة أجهزتها.

يشار إلى أن "مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة" تتبع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، تأسست عام 1996م.

وتضم المؤسسة عدة أقسام أبرزها المنتدى الثقافي ومركز التراث ورواق الفنون، مركز التدريب واللغات، ومكتبة تضم آلاف الكتب في الفلسفة وعلم النفس والديانات والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم التطبيقية والفنون والآداب والتاريخ والجغرافية.