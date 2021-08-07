شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الانتقالي يرحب بتعيين السويدي غروندبيرغ مبعوثاً أممياً جديداً إلى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بتعيين هانس غروندبيرغ مبعوثاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.



جاء ذلك، في تصريح للمتحدث الرسمي للمجلس، علي الكثيري بهذا الصدد، حيث أكد أن المجلس يتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد نحو انجاح جهود تحقيق عملية سلام شاملة وعادلة، تمكّن شعب الجنوب من تحقيق تطلعاته وأهدافه الوطنية وإنفاذ إرادته المشروعة، وفقاً لما جاء في التصريح.