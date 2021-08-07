منذ أشهر.. أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجل اليمن أمس أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بعد أشهر من الانحسار.



وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، إنها سجلت 27 إصابة في محافظات حضرموت، وتعز، وعدن، وشبوة، ولحج، ومأرب.

وأعلنت اللجنة تسجيل وفاة واحدة في حضرموت.

وارتفع إجمالي الإصابات في المحافظات الخاضعة للحكومة إلى 7131 إصابة، بينها 1384 وفاة، مع الاعتقاد بأن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي.

ولا تتوفر أي أرقام عن الإصابات والوفيات في مناطق سيطرة الحوثي في شمال البلاد كثيف السكان.