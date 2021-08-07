اخبار الخليج / اخبار اليمن

منذ أشهر.. أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا في بلادنا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ أشهر.. أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجل اليمن أمس أكبر عدد إصابات يومية بفيروس المستجد، بعد أشهر من الانحسار.

 

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، إنها سجلت 27 إصابة في محافظات حضرموت، وتعز، وعدن، وشبوة، ولحج، ومأرب.

 

وأعلنت اللجنة تسجيل وفاة واحدة في حضرموت.

 

وارتفع إجمالي الإصابات في المحافظات الخاضعة للحكومة إلى 7131 إصابة، بينها 1384 وفاة، مع الاعتقاد بأن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي.

 

ولا تتوفر أي أرقام عن الإصابات والوفيات في مناطق سيطرة الحوثي في شمال البلاد كثيف السكان.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا