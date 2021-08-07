الأرصاد اليمني يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد في اليمن، اليوم ، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.



وذكر المركز في نشرته الجوية المحدثة، أن من المتوقع، هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً وحتى صعده شمالاً وتمتد شرقا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوه، حضرموت والمهرة) أثناء الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، من المتوقع أن يكون الطقس فيها غائم جزئياً إلى غائم بشكل عام، ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

وفي المناطق الصحراوية، من المتوقع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها. والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

أما أرخبيل سقطرى، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئياً، ورياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنون في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والطينية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب.

وكما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج