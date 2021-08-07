شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة ترحب بتعيين "هانس" مبعوثا للأمم المتحدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

رحّبت الحكومة بتعيين السويدي "هانز جروندبرج" مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة في البلاد، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية إن الحكومة ستقدِّم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصّل إلى حل سياسي شامل يُنهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

وأعربت عن أملها في أن يعمل المبعوث الجديد، وبما يتمتع به من خِبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار