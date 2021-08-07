شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية الجيش الوطني تكبد مليشيا الحوثي خسائر في جبهة رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، خسائر بشرية ومادية بقصف شنّته مدفعية الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات مليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بجبهة رحبة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومصرع جميع من كانوا على متنه.

فيما استهدف طيران دعم الشرعية تجمعات حوثية ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا.