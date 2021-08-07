شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا إن الحالات سجلت في محافظات حضرموت، تعز، عدن، سقطرى ومأرب.

وتعد هذه أحدث حصيلة مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، بعد اسابيع من انحسار الوباء.

وبموجب هذا الاعلان، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 7157 اصابة، منها 1384 حالة وفاة 4322 حالة تعاف