شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: نتطلع للعمل عن كثب مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلُّعه للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "هانس غروندبيرغ".



وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن التعيين يأتي تقديراً مستحقاً لتفاني "غروندبرغ" الفائق وجهوده الحثيثة لقضية السلام في اليمن خلال السنوات الماضية، كسفير للاتحاد الأوروبي في اليمن.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع المجتمع الدولي من أجل حل سياسي مستدام وشامل لأزمة اليمن.

ويوم أمس، أبلغت الأمم المتحدة الحكومة بتعيين الدبلوماسي السويدي "هانز جرندبرج" كرابع مبعوث لها خلفا لمارتن غريفيث المنحدر من أصل بريطاني