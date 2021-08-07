وزارة الصحة تعلن استكمال إجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، استكمال إجلاء المئات من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند.



وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور "قاسم بحيبح" أن " الوزارة استكملت مهمتها بعد عودة ٦٠٩ مواطناً على متن أربع رحلات جرى فيها عمل تقديم الخدمات الطبية للعائدين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لفيروس كورونا ابتداء من الهند عبر الملحقية الصحية للسفارة اليمنية ثم في مطار عدن فور وصولهم والثالثة فور مغادرتهم مركز الإيواء إلى منازلهم بعد ثبوت جميع الفحوصات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت وزير الصحة وفق وكالة سبأ الحكومية الى أن عدد من الفرق الطبية والخدمية من الوزارة "عملت بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تقديم خدماتها للعائدين على مدار الساعة خلال فترة بقائهم في مركز الإيواء الذي خصص لهم والمجهز بالاحتياجات المختلفة من السكن والغذاء والعناية الطبية".

وأشار الى أن أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع القطاعات الأخرى التي عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية.

وحتى مساء الجمعة الموافق 2021/8/6/ بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في المحافظات المحررة والتي تم التأكد منها مخبرياً (7131) حالة من بينها (1384) وفاة، و(4305) تعافي، حسب لجنة الطوارئ