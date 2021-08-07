الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، على ضرورة إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب ووقف الأنشطة التصعيدية جنوب اليمن وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليدركينج"، مع مستشار رئيس الإمارات "أنور قرقاش"، والمنسق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن "ديفد جريسلي"، وفقاً لتغريدات مكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على تيوتر.

ويكثف الحوثيون منذ أشهر هجماتهم باتجاه مأرب، رغم المخاطر الإنسانية والتحذيرات الدولية، فيما تشهد المحافظات الجنوبية تصعيدا مستمر من جانب قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، مما أخر عودة الحكومة المعترف بها لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وقال مكتب الخارجية الأمريكية، إن "المبعوث الامريكي ليدركينج تحدث مع أنور قرقاش (مستشار رئيس الأمارات) حول أهمية إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب وضرورة وقف إطلاق النار على مستوى الدولة".

وأكد الجانبان على ضرورة وقف جميع الأطراف الأنشطة التصعيدية في الجنوب وضرورة عودة مجلس الوزراء في حكومة الجمهورية اليمنية إلى عدن.

وفي تغريدة أخرى، قالت الوزارة إن "ليندركينغ" تحدث مع ديفد جريسلي (منسق الأمم المتحدة المقيم) عن "تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي في الجنوب، وانخفاض واردات الوقود إلى الشمال، وتلاعب الحوثيين بأسعار المحروقات".

وحسسب الوزارة فقد تتحدثا "حول كيفية التغلب على العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي والوصول إلى السلع الأساسية"