الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية ويحذر من السيول والانهيارات

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وحذر المواطنين من السيول والانهيارات الصخرية.



وقال المركز "من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة".



ويتوقع هطول متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها وصحاري المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب، فيما قد تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، وفق المركز.



وحذر المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والسائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية.



ونبه مرتادي البحر والصيادين في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.