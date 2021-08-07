شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.



وذكر رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان وأحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها الإرهابية.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.