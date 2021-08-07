وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا بالمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وكالة الانباء الكويتية(كونا)، إن وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا بالمبعوث الاممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه في المنصب، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.



وأعرب الوزير الكويتي، عن خالص تهنئته "لتولية غروندبرغ هذا المنصب الهام متمنيا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بكل اقتدار".

وجدد خلال الاتصال "التزام دولة الكويت المبدئي والثابت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة".

وشدد الصباح على "أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216"، مؤكدا الدعم الكويتي "للاجراءات والجهود التي سيقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار"