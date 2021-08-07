الارياني يرأس اجتماعاً لمدراء المكاتب والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رأس وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم السبت بمدينة المكلا، اجتماعاً لمدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بساحل حضرموت كرس لمناقشة أوضاع المكاتب والصعوبات التي تواجهها وسبل الارتقاء بأدائها.



ونقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لقيادات الوزارة ومن خلالهم الى ابناء حضرموت، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجيهات الرئيس للحكومة بزيارة المحافظات والاطلاع على احوال المواطنين وتلمسها عن قرب، وتطبيع الاوضاع وتقديم الخدمات وكذا العمل على تقديم نموذج مشرف يساهم في انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بقيادة محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني للمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في الجانب الاعلامي والثقافي والسياحي والذي مكنها من العودة للعمل والقيام بدورها التنويري والتثقيفي والسياحي على مستوى المحافظة بوجه خاص والمستوى الوطني بوجه عام.

كما نوه بالجهود التي يبذلها مدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء المؤسسات والهيئات الإعلامية والثقافية والسياحية التابعة للوزارة رغم شحة الموارد والدعم.

وأشاد الارياني بالتلاحم الكبير لأبناء حضرموت واصطفافهم خلف القيادة السياسية والمشروع الوطني المتمثل في الدولة الاتحادية، مستعرضا ما ستحظى به محافظة حضرموت من امتيازات في إطار مشروع الدولة الاتحادية في ظل الخيرات والثروات والموارد التي تكتنزها المحافظة والتي ستعود بالنفع عليها لصالح التنمية والامن والاستقرار.

وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة اتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت وتقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب، مثمناً في الوقت ذاته المواقف النبيلة والصادقة للاشقاء بالمملكة العربية السعودية، ودعمهم السخي والأخوي لليمن في مختلف المجالات في سبيل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وجدد دعوته للأحزاب والمكونات السياسية لتجاوز الخلافات، وتحقيق التلاحم الذي يخدم المعركة الوطنية الكبرى المتمثلة في استعادة الدولة، وانهاء انقلاب المليشيا الحوثي التي تعتبر أداة المشروع الإيراني وتخدم أنشطتها وسياستها العدوانية.

واستمع الارياني خلال اللقاء الى شرح مفصل عن طبيعة عمل المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، والتحديات التي تواجه سير العمل في هذه المؤسسات ومنتسبيها، وسبل تجاوزها وبما يسهم في تطوير العمل الإعلامي والثقافي والسياحي، وتطلعات منتسبي هذه القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل المحافظة لشئون الشباب والثقافة والسياحة فهمي باضاوي، ومستشار محافظ حضرموت للشئون الإعلامية سالم الشاحت.