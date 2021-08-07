اخبار الخليج / اخبار اليمن

عدن.. شركات الصرافة ترفع الإضراب الشامل

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. شركات الصرافة ترفع الإضراب الشامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

اعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن رفع الاضراب بدءاً من مساء الجمعة.

 

وقال بلاغ صحفي صادر عن الجمعية: "تم رفع الاضراب وشركات الصرافة تفتح ابوابها".

 

وأضاف البلاغ: "جاء ذلك بعد تدخل المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات والوجهاء لاحتواء الأزمة والسعي بكافة السبل لإيجاد كافة الحلول والتي نشعر من خلالها بالثقة وذلك من خلال الدعوة إلى تثبيت حل فعلي يشمل كافة القطاعات المصرفية والبنوك التجارية والغرفة التجارية وجمعية الصرافين"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا