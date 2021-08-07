عدن.. شركات الصرافة ترفع الإضراب الشامل

وأضاف البلاغ: "جاء ذلك بعد تدخل المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات والوجهاء لاحتواء الأزمة والسعي بكافة السبل لإيجاد كافة الحلول والتي نشعر من خلالها بالثقة وذلك من خلال الدعوة إلى تثبيت حل فعلي يشمل كافة القطاعات المصرفية والبنوك التجارية والغرفة التجارية وجمعية الصرافين"

محمد يوسف

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