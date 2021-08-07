- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. شركات الصرافة ترفع الإضراب الشامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021
الخليج 365 - متابعات
اعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن رفع الاضراب بدءاً من مساء الجمعة.
وقال بلاغ صحفي صادر عن الجمعية: "تم رفع الاضراب وشركات الصرافة تفتح ابوابها".
وأضاف البلاغ: "جاء ذلك بعد تدخل المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية وكافة الجهات والوجهاء لاحتواء الأزمة والسعي بكافة السبل لإيجاد كافة الحلول والتي نشعر من خلالها بالثقة وذلك من خلال الدعوة إلى تثبيت حل فعلي يشمل كافة القطاعات المصرفية والبنوك التجارية والغرفة التجارية وجمعية الصرافين"