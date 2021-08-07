بالحمد يلتقي مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

تحت شعار "نعم لمكافحة المخدرات وسد فراغ الشباب "، التقى نائب رئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان فرع حضرموت، الأستاذ خالد بالحمد، بمدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، الأستاذ حسن مسجدي، في مقر مكتبه للتعاون بين الجانبين فيما يخص قضايا الشباب.



وفي بداية الاجتماع، رحب مسجدي بالحمد والوفد المرافق له.. مشيدا باهتمام المؤسسة في إطار مكافحة المخدرات والقضاء على العنف الجنسي وسد فراغ الشباب للقضاء على كافة السلبيات في حياة الشباب بمحافظة حضرموت.

وشرح نائب رئيس مؤسسة صح لمسجدي، مشاريع المؤسسة مثل: برنامج الاطلاع على أوضاع السجون والدورات التأهيلية للنساء النازحات واللاجئات وكذلك عناية المؤسسة بموضوع الصيادين الحضارم الذين احتجزوا في الصومال والسعي مع السلطة للإفراج عنهم وغيرها من المشاريع الأخرى.

وتحدث بالحمد عن كيفية التعاون بين الجانبين، وإقامة مباراة رسمية للشباب مع تقديم الكأس للبطل، تليها بعد ذلك اعمال أخرى سيتم التنسيق لها في حينها.

وفي ختام اللقاء، شكر نائب رئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان مدير الشباب والرياضة بساحل حضرموت، على تعاونه واستعداده لدعم المؤسسة مادياً ومعنوياً؛ وذلك في سبيل مكافحة المخدرات التي دمرت حياة الشباب المدمن ، والأخذ بيدهم نحو مستقبل آمن خالٍ من المخدرات.

حضر اللقاء الأستاذة أسماء الشايف، المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتورة سلامة خان والأستاذ محمد الديني مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة