وزير الإعلام يرأس اجتماعاً بالمعنيين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاً ضم مديرو المكاتب والهيئات والمؤسسات المعنية بمجال الإعلام والثقافة والسياحة بساحل حضرموت.



وناقش اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، نشاط مكاتب الإعلام والثقافة والسياحة، وتلفزيون حضرموت، وإذاعة المكلا، وهيئة الآثار، وفرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ومؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر، وصندوق التراث، وجرى التطرّق إلى تدخّلات السلطة المحلية بحضرموت ودعمها لكافة المكاتب وتقديم كافة التسهيلات في سبيل الارتقاء بسير أداء نشاطها، إلى جانب استعراض جملة من المتطلبات والاحتياجات لرفع أداء كفاءة المكاتب، وبحث سبل معالجتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وعبّر الوزير الارياني عن سعادته بزيارة حضرموت، ولقاءه بالمعنيين في مجال الإعلام والثقافة والسياحة بمديريات الساحل، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتفقد وتلمس أوضاع المكاتب عن كثب المرتبطة بالوزارة.

وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اعتزام الوزارة بإقامة فعاليات وأنشطة على مستوى الوطن بمحافظة حضرموت خلال العام القادم، نظير ما تتمتع به المحافظة من استقرار للأمن، مثنياً على جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني على دعمها ومساندتها للمكاتب والمؤسسات والهيئات الإعلامية والثقافية والسياحية.

بدوره جدد الترحيب الوكيل المساعد باضاوي بالوزير الإرياني في حضرموت، وأعطى شرح واف حول أنشطة الإعلام والثقافة والسياحة، التي تأتي بدعم من السلطة المحلية، وتبنيها للمشاريع والأفكار الأدبية والتراثية والفنية والسياحية، والتي كان آخرها مهرجان موسم نجم البلدة الثقافي السياحي، إيماناً منها بتعزيز الهوية والموروث الحضرمي.

حضر اللقاء مديرو عموم مكاتب الإعلام خالد القحوم، والثقافة ماهر بن صالح، والسياحة عبدالله الشعملي، ومدير عام إذاعة المكلا أفراح محمد، ومدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ عوض مخرّج، ومدير عام فرع هيئة الآثار بساحل حضرموت رياض باكرموم، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار باكثير للطباعة والصحافة والنشر المهندس خميس بافطيم، ومدير صندوق التراث أحمد العطاس.