جامعة عليجار الهندية تمنح الباحث ضياء الصلوي الدكتوراه في المراجعة القانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حصل الباحث اليمني ضياء عبدالحق الصلوي على شهادة الدكتوراه من كلية التجارة في جامعة عليجار الهندية عن رسالته الموسومة بعنوان ( مسؤولية المراجع الخارجي في عصر التكنولوجيا ).



ركزت الدراسة على التحديات التكنولوجية التي تواجه المراجع القانوني وتأثير التكنولوجيا على مسؤوليات المراجع القانونية والمهنية.

وخلصت الدراسة التي استهدفت ‎300 مراجع قانوني في جميع المحافظات اليمنية من إجمالي 338 مراجع قانوني معتمد إلى مجموعة من النتائج والتوصيات للمراجعين القانويين والحكومة والشركات أهمها ضرورة استخدام تكنولوجيا متطورة في عمل المراجعين القانونين بما يمكنهم من التعامل مع الأنظمة المحاسبية الحديثة كما أوصت الدراسة الحكومة بإصدار قوانين وتشريعات تحدد مسؤوليات المراجع الخارجي وإلزام المراجعين القانونين أخذ دورات متخصصة في التكنولوجيا قبل منحهم تصاريح مزاولة المهنة.