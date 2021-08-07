استمرار العمل في مشروع إنارة شوارع المهرة بالطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

يستمر العمل في تنفيذ مشروع إنارة شوارع محافظة المهرة بالطاقة الشمسية، منذ شهر مارس الماضي، ويستهدف المشروع، الذي يأتي بناءاً على توجيهات معالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، وتمويل فرع شركة النفط اليمنية، وتنفذه شركة "أضواء المهرة"، وبتكلفة بلغت حوالي 2 مليون و286ألف دولار، على ثلاث مراحل، يستهدف شوارع مديرية الغيضة، ومداخل مديريات المسيلة، وسيحوت، وقشن، وحصوين، وحوف، والأنفاق..وياتي تنفيذ المشروع من ضمن المشاريع الإستراتيجية للسلطة المحلية الهادفة إلى تطوير وتنمية المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.



ويجري العمل حاليًا على مستوى المرحلة الثانية من المشروع الاستراتيجي والحيوي بعد إنجاز المرحلة الاولى، وكانت العاصمة الغيضة هي نقطة الانطلاق؛ وكان لها نصيب الأسد من إجمالي ماتم إنجازه حتى اللحظة، بواقع "252" عمود إنارة، و"573" كشافة تغطي مايزيد عن "31" كيلو متر من المسافة، وزعت على الشوراع الرئيسية وبعض الشوارع الداخلية، إضافةً إلى مدينتي ضبوت ونشطون، والأنفاق التي تم بدء العمل في تركيب الإنارات للنفق الأول وسيتم تشغيله قريبًا، ومن ثم سينتقل العمل في الأنفاق الثلاثة الأخرى تواليًا.

وبمسافات وأعداد متفاوتة من الكشافات وأعمدة الإنارة توزعت على المداخل الرئيسية لمديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين، وعلى ما يقارب من "10 كيلومتر" من المساحة، تم إنجاز وتركيب عدد "361" وحدة إنارة، و"259" ذراع مصباحي وعمود إنارة.. بينما سيدشن العمل في إنارة مدخل مديرية حوف في المرحلة الثالثة من المشروع.

ويعتبر مشروع إنارة شوارع المحافظة بالطاقة الشمسية مشروعًا حيويًا تنمويًا اقتصاديًا هامًا، وكان قد أوصى به الكثير من المختصين على مدى سنوات مضت لأسباب عدة، لعل أهمها هو تخفيف الأحمال الزائدة على الكهرباء وحل مشكلة عجز التوليد والانطفاءات، وتوفير الوقود، وترشيد الاستهلاك لمواجهة النمو السكاني، وغيرها من المشكلات التي سيعمل هذا المشروع على المساهمة بشكل كبير في حلها، ناهيك عن المنظر الذي يزين مديريات المحافظة.

وكان معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، قد أكد، في عدة تصريحات له، على إيلاء السلطة المحلية بالمحافظة ملف الخدمات والتنمية اهتمام خاص، وإنهم سيعملون بكل جهد وإخلاص وبكل الإمكانيات المتاحة ومن خلال التخطيط السليم لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالتوازي مع الملف الأمني، بقدر يتوافق ولو بالقدر الأدنى من تطلعات وآمال المواطنين، على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعصف بالبلاد.

وقد شهدت المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، وفي إطار ذات التوجه الذي تنتهجه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، فقد تحقق الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وتم الاستغناء عن الطاقة المشتراة، وفي مجال الطرقات عملت السلطة على تحسينها وإصلاح الأضرار التي أصابتها جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة على مدى الثلاث سنوات الماضية، وفي مجال المياه كذلك تم تنفيذ عدة مشاريع لتحسين الخدمة في جميع المديريات، وغيرها الكثير.

وعبّر المواطنون عن سعادتهم البالغة وهم يشاهدون المشاريع التنموية التي تدشين هنا وهناك في سبيل الوصول بالمحافظة إلى مستوى أفضل في جميع المجالات، وعن مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، فقد استبشر المواطنين بتنفيذ هذا المشروع، مبينين بأنه واحد من أهم المشاريع التي كانت تمثل حلمًا يراودهم فيما مضى.. مجددين ثقتهم بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي المحافظ بن ياسر، ووجهوا رسالة يحرّصون فيها على تجنيب المحافظة الصراعات السياسية والاستمرار على النهج الذي تسير السلطة المحلية على مقتضاه حاليًا، بصرف اهتمامها وإمكانياتها لتوفير وتحسين الخدمات وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار